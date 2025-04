BBB 25: João Pedro explica indicação e Guilherme critica

Eu superentendo, porque se fosse o contrário nesse momento do jogo eu muito provavelmente teria que indicar mesmo você... A única pessoa que realmente não votou em mim foi a Renata. Eu entendo, mas ainda fico meio assim, eu sou a pessoa entre outras pessoas que você não teve nenhuma questão, e se eu fosse votar em você era só por falta de opção. Eu fiquei de fato... Mas tudo bem , rebateu Guilherme.

Pouco depois, Guilherme conversou com Vitória Strada e Diego Hypolito sobre o assunto. "Eu não sou o maior embate dele dentro da casa e nunca nem fui. E o que ele fez hoje, eu fiquei pensando: 'Caramba...'. Para mim, soa como incoerente. A minha sogra é uma prioridade para ele. E ele me colocando no paredão, automaticamente, ele estava colocando a minha sogra também", criticou.

