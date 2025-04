Ex-BBB Victor Hugo rebate polêmica do 1º beijo em homem: 'Falam que menti'

Eu sentia um sadismo, porque as pessoas gostavam de me ver nessa situação [mal]. Gostavam de... Sabe, não sei, era uma coisa meio grotesca. E aí eu comecei também a mudar a maneira como eu pensava as coisas.

É difícil quando invalidam o que você fala, quando mentem. É ruim nesses lugares, que eu acho que também é comum a todos. Por exemplo, eu sinto que algumas vezes parece que o que eu falo é como se não fosse válido.

Em relação a qualquer coisa. Se eu disser hoje na internet que aconteceu uma situação X comigo, as pessoas vão falar, até parece. Agora, recentemente, quando eu falei sobre o meu primeiro beijo com um cara, foi um exemplo.

Victor Hugo

Ex-BBB elege pior participante da edição 2025: 'Machista e preconceituoso'

Victor Hugo, ex-participante do Big Brother Brasil 20, elegeu ainda o pior integrante da edição de 2025 do reality show global e não poupou críticas a um dos gêmeos do programa.