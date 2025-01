Saiba quanto o elenco de 'Friends' ganha por ano após fim da série

'Friends', série exibida entre 1994 e 2004, segue sendo um sucesso entre os fãs e ainda, continua rendendo bons frutos aos protagonistas.

O que aconteceu

Mesmo após 21 anos fora do ar, a sitcom criada por Marta Kauffman, 68, e David Crane, 67, segue enriquecendo os atores Jennifer Aniston, 55, Matt LeBlanc, 57, Lisa Kudrow, 61, Matthew Perry (1969-2023), Courteney Cox, 60, e David Schwimmer, 58. De acordo com as informações, eles recebem um pagamento de oito dígitos por terem interpretado Rachel Green, Joey Tribbiani, Phoebe Buffay, Ross Geller e Monica Geller, respectivamente.

Segundo o USA Today , 'Friends' gera um bilhão de dólares por ano para a Warner Bros. Dois por cento de tudo isso corresponde aos seus protagonistas.