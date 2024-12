Miss fala pela 1ª vez sobre namoro com Amado Batista: 'Estou apaixonada'

Amado Batista confirmou namoro, mas não disse nome da miss. "A internet fala demais. Mas tô namorando sério, é verdade. Eu nunca fui namorador, mas precisamos namorar para ser feliz, não é?", disse em entrevista ao "The Noite com Danilo Gentili", do SBT.

Especulação surgiu após Amado Batista ser fotografado com a miss em bar de Goiânia. Após o fato, Roberta Miranda comentou em uma postagem de rede social fazendo elogios e afirmando que conheceu a namorada do cantor.

Calita era uma das favoritas ao título de Miss Universe Brasil, em novembro. No entanto, o prêmio ficou com a modelo Luana Cavalcante, do Pernambuco.

Antes de ser Miss Mato Grosso, foi miss Campinápolis, cidade com cerca de 16 mil habitantes. "Sou de descendência indígena e tenho orgulho do meu povo. Cresci em uma terra cheia de cultura e diversidade. Campinápolis é uma cidade onde 55,07% da população é indígena", escreveu no Instagram em agosto.