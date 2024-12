Quem é a miss apontada como novo affair de Amado Batista

Amado Batista, 73, foi flagrado de mãos dadas com a miss Universe Mato Grosso Catiele Franciele, 22, no final de semana, em Goiânia. O clique dos dois foi publicado pelo jornalista Léo Dias.

Quem é ela?

Calita era uma das favoritas ao título de Miss Universe Brasil, em novembro. No entanto, o prêmio ficou com a modelo Luana Cavalcante, do Pernambuco.