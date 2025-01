BBB 25: Diego Hypolito diz que público LGBT não gosta dele

Camilla questionou porque o ginasta se sente assim. O ginasta respondeu. "Por causa de coisas que fiz errado na vida, atitudes que tomei devido a patrocinadores, aconteceram algumas situações graves externas pelas quais nunca me justifiquei. Na verdade, nunca foi um hábito meu."

Então, fui rotulado em um lugar que não sou, que não estou. E, por causa disso, sempre acho - tenho meus amigos gays - que as pessoas não gostam de mim. E isso acontece em 80% das vezes.

Diego então disse para Mateus que sentiu um bloqueio por parte do brother. "Então, por conta disso, quando você estava me olhando, já senti que você não tinha gostado de mim. Você já me intimidou a não me aproximar de você."

