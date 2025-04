Campeões do BBB esquecidos no churrasco: relembre nomes dos últimos 10 anos

Vencedor do BBB 15, o paranaense conquistou completamente o público com seu jeito simples e seu vocabulário próprio. Durante sua participação, Cézar sofreu ao passar muito tempo no Tá Com Nada.

Mesmo se tornando campeão, logo depois o brother sumiu completamente. Hoje com 40 anos, Cézar Lima se formou na faculdade de Direito — que estava cursando antes do reality —, chegou a se casar, ter um filho (que hoje está com sete anos), além de iniciar um canal no Youtube, que não está mais ativo.

Munik Nunes

Munik Nunes Imagem: Divulgação / TV Globo

No ano seguinte, em 2016, Munik Nunes se tornou a vencedora mais jovem do reality show. Com apenas 19 anos, ela foi escolhida pelo público para ganhar o prêmio de R$ 1,5 milhão.

Após dividir o prêmio com seus pais e investir parte do valor, a jovem seguiu como influenciadora. Em 2018, ela ainda chegou a participar do Power Couple Brasil, além de se casar e se tornar mãe em 2024.