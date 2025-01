Marcelo aponta primeiros alvos do BBB 25: 'Eles não foram com minha cara'

Marcelo, 38, deu início nas conversas sobre o comportamento de outros participantes no BBB 25. No segundo dia de confinamento, o manauara apontou qual dupla tem potencial para ser seu alvo no primeiro paredão do programa.

O que aconteceu

No início da tarde desta terça-feira (14), o participante conversava com Edilberto, Raissa, e com os irmãos João Pedro e João Gabriel, quando apontou o nome de Aline e Vinícius como possíveis alvos. "Eu já percebi que a menina que é policial e o amigo dela não foram com a minha cara... eu quero que ardam!", disparou.