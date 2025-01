Jornal Le Monde critica 'Ainda Estou Aqui' e atuação de Fernanda Torres

"Ainda Estou Aqui" dividiu opiniões na França, onde estreia na próxima quarta-feira (15), sob o título de "Je Suis Toujours Là" - tradução literal do nome original.

O que aconteceu

Jacques Mandelbaum, 66, crítico do jornal Le Monde, reprovou o longa e o avaliou com apenas uma estrela - em uma escala de quatro. Na visão dele, o foco da narrativa na figura de Eunice Paiva faz a obra "passar com um traço leve demais pela compreensão do mecanismo totalitário".

Ele também criticou a atuação de Fernanda Torres, 59, classificando-a como "passavelmente monocórdica". O desempenho no longa, vale lembrar, rendeu à brasileira o prêmio de Melhor Atriz no Globo de Ouro deste ano.