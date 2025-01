'Ainda Estou Aqui' ganha prêmio no Festival de Cinema de Palm Springs

Fernanda Torres não levou premiação: o prêmio de melhor atriz em filme internacional foi dado para Zoe Saldaña. Ela foi estrela do longa "Emília Perez".

Prêmio de melhor roteiro internacional foi para o italiano Vermiglio. Ele também foi premiado em Veneza no ano passado com o Grande Prêmio do Júri.

"Manas": o longa de Marianna Brennand, que tem Dira Paes como estrela, teve uma menção especial na premiação. A trama é baseada em histórias reais e chocantes de jovens que sofreram abuso sexual.