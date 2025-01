BBB 25: Parcial de enquete UOL mostra dupla em disputa acirrada por vaga

Na sequência, a dupla que aparece na disputa é Paula e Nicole, em uma votação disputada. Mãe e filha somavam 42,39% da preferência do público.

Joseane e Cléber estavam na lanterna e não teriam chance de entrar na casa. Mãe e filho somavam apenas 10,42%, um aumento com relação à última parcial, mas ainda bem abaixo das outras duplas.

Resultado da dupla escolhida pelo público para entrar será divulgada durante a estreia do Big Brother Brasil 25, hoje (13). A dupla entrará no jogo com imunidade para a primeira semana de game.

BBB 25 - enquete UOL: Qual dupla você quer que conquiste última vaga? Joseane e Cléber Reprodução/Globoplay Paula e Nicole Reprodução/Globoplay Guilherme e Joselma Reprodução/Globoplay A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo