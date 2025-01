BBB 25: Perdeu favoritismo? Parcial de Enquete UOL mostra possível virada

Três duplas pipocas disputam no voto popular a última vaga no BBB 25 (Globo). Na estreia do programa, nesta segunda-feira (13), o resultado será anunciado ao público. Confira o que diz a parcial de enquete UOL:

O que diz a enquete

Às 19h, a parcial da Enquete UOL mostrava uma virada no resultado. Pela primeira vez, Paula e Nicole, mãe e filha, apareciam à frente da enquete, ainda que em empate técnico. Elas somavam 45% dos votos.