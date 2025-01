Esteve em queda de avião e quase foi atleta: curiosidades de Renato Aragão

Nas mãos do Cristo

Renato Aragão sobe no Cristo Redentor, Rio de Janeiro Imagem: Tasso Marcelo/Folhapress

Em 1991, Renato beijou uma das mãos do Cristo Redentor, que tem 30 metros de altura. "Aquilo foi uma loucura. Meu único medo era que Ele fechasse os braços para me aplaudir quando eu chegasse lá em cima", brincou. O gesto teve como objetivo agradecer pelos 25 anos do grupo Os Trapalhões.

Bom de bola

Renato Aragão era um jogador de futebol habilidoso e chegou a receber um convite para jogar profissionalmente. Em entrevista ao Globo Esporte, o humorista contou que a proposta de contrato veio do Gentilândia Atlético Clube, time cearense extinto em 1968, mas foi recusada.

"Eu era muito amigo do dono do time, fazia faculdade com ele. Aí, ele me convidou, disse: 'Olha, Renato, você é bom de futebol. Quer participar de um treino?'. Aí eu fiz o treino, me dei bem e fui aprovado. Respondi: 'Como se eu trabalho, faço faculdade e tudo? Eu quero só fazer um amistoso aqui com a turma e estou feliz'".