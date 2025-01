Chay Suede afirma que a pornografia 'destruiu a sexualidade do homem'

Ele destacou que na sua época o ápice do pornô estava nas revistas adultas, mas que hoje, com a internet, o impacto é ainda mais "brutal". "Essa pornografia acessível de hoje, no celular, para alguém que ainda tem a vida sexual pela frente é brutal. Canibaliza e destrói o desejo sexual e fantasias que poderiam ser ricas e acabam se tornando tristes e deprimentes. Tento convencer os amigos a não consumirem. Você deseja menos, fica menos atento aos detalhes, ao presente. A coisa imagética toma um lugar mais importante do que deveria ter. O contato sexual e físico pode ser muito além do que você enxerga. Temos muitos sentidos. A pornografia resume tudo a um super close e a coisas que não são reais".

Chay Suede também contou que sexo nunca foi um tabu para ele, porque seu pai falava abertamente do assunto. Atualmente, o ator é casado com a atriz Laura Neiva, com quem tem dois filhos: Maria, 4, e José, 2.