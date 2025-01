Claudia Leitte bloqueou Ivete Sangalo? Empresário explica suposta treta

Partiu de Claudia Leitte bloquear Ivete Sangalo no Instagram, mas não houve qualquer bate-boca por telefone como boatos relataram ao longo da semana, conta Fábio Almeida, empresário da ex-vocalista do Babado Novo a Splash. "Claudia não ligou para ninguém e não foi tirar satisfação".

O que aconteceu

Fãs notaram na quarta-feira (9) que as duas cantoras de axé não se seguiam mais. Logo depois, notícias em páginas de fofocam diziam que Claudia teria batido boca por telefone com Ivete Sangalo, que teria desligado na cara da loura.

"Não houve essa ligação. Não houve nenhum contato telefônico entre as duas. Tudo se deu muito no âmbito do desenrolar dessas questões relacionadas ao tipo de movimento que Ivete fez. Como isso vem crescendo, foi uma opção de Claudia bloquear Ivete", disse Fábio, que é ex-empresário e sócio de Ivete por 12 anos, ao site BNews — e confirmado por ele em contato com Splash.