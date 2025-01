'Queria salvar vestido de noiva': veja casas de famosos destruídas em LA

Milo Ventimiglia. O astro de This Is Us, que também enfrentou um incêndio na série, viu sua casa queimar em Malibu. Sua esposa, Jarah Mariano, está grávida de nove meses. Eles assistiram a casa queimar pelas câmeras de segurança.

Você começa a pensar em todas as memórias e nas diferentes partes da casa e tudo mais. E então você vê as casas dos seus vizinhos e tudo ao redor, e seu coração se parte.

Milo Ventimiglia à CBS News

Casa de Milo Ventimiglia Imagem: Reprodução/CBS News

Cobie Smulders. A casa da atriz canadense, também em Pacific Palisades, foi destruída pelas chamas. O imóvel, em que a estrela de How I Met Your Mother morava com o marido, Taran Killam, desde 2017, custou US$ 5,6 milhões (R$ 34,1 milhões, na conversão atual). Eles ainda não falaram sobre a tragédia.

Outros artistas também foram impactados pelos incêndios. Entre eles estão Fergie, Ben Affleck, Anthony Hopkins, Mandy Moore e Tom Hanks. As estrelas estão compartilhando links, pedindo ajuda para as pessoas mais afetadas do condado de Los Angeles. Até o momento, pelo menos 11 pessoas morreram. A atriz Jennifer Garner, de De Repente 30, disse que uma de suas amigas foi uma das vítimas fatais.