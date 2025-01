Amiga de Preta rebate críticas por exposição da cantora: 'Muita fake news'

Jude Paulla, amiga de Preta Gil, rebateu críticas nas redes sociais sobre a exposição da recuperação da cantora.

O que aconteceu

Jude disse que a intenção é desmentir notícias falsas e mostrar que Preta está bem. Uma seguidora escreveu: "Exposição desnecessária. A mulher está acabada, doente, mas a necessidade de se mostrar é muito maior". Então, a DJ respondeu: "Não, abençoada! Existem muitas fake news sobre a Preta circulando na internet, o vídeo é só pra mostrar que ela tá bem, se recuperando!".

Ela também afirmou que a cantora não tem usado o celular e os vídeos são publicados por amigos. "Ela está super focada [na recuperação] e nem tá no celular! Quem fica com telefone dela sou eu! A gente posta a evolução porque existe muita fake news", disse, em resposta a um seguidor que sugeriu que Preta desativasse as redes sociais.