Eliana se sentiu 'libertada' após flagra de biquíni: 'Gostei do que vi'

Eliana, em entrevista à revista Quem:

A apresentadora disse que ficou feliz depois de ter sido fotografada de biquíni, de costas, por um paparazzo. "Diferentemente do que as pessoas possam imaginar, que eu possa ter ficado brava por ter sido pego de surpresa, eu fiquei feliz. Nunca mais deixei de mergulhar no mar com meus filhos por receio de algum julgamento ou pelo receio de ter uma foto roubada de um momento íntimo e pessoal." O flagra aconteceu em 2021.

Ela se sentiu libertada quando viu as imagens. "Aquele episódio me deu uma liberdade que, talvez, eu não conseguiria sozinha. Precisei do olhar de uma outra pessoa, que tornou pública essa minha imagem e até gostei do que eu vi (risos). Sozinha, provavelmente, não registraria, mas a foto acabou me libertando no lugar de mãe e mulher."