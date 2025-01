Conheça as três duplas disputam última vaga no grupo Pipoca no BBB 25

Mãe e filho, eles são de Jequié, mas moram em Salvador (BA). Joseane é técnica de enfermagem, e tem 41 anos. Já Cléber tem 24 e é professor de geografia.

Cléber diz que ama ouvir fofoca e tem como ídolo o professor Mario Sergio Cortella. "Decidi ser professor a partir da minha inquietação pelas relações sociais, né? Pelas questões relacionadas a desigualdades sociais, as diferenças regionais... Também sempre fui uma criança muito curiosa", contou ao gshow.

Ele dá aula em duas escolas, faz pós-graduação em Ensino de Geociência e adiou seu projeto de mestrado para tentar uma vaga no programa. "Foi ideia de minha mãe. Ela é muito fã do programa, confesso que eu não acreditava que a gente pudesse ser selecionado", assumiu.

Joseane disse ser viciada no programa desde que o filho nasceu. Desempregada, contou que passou o ano se programando para entrar no BBB. "Nem trabalhei. Quando era chamada para uma vaga, dizia estar cuidando de um doente".

Ela é casada há 18 anos, com um amigo do ex. "Eles eram amigos. São, até hoje. Somos, né? A gente sai junto, bebe junto, tem uma relação muito boa".

Já Cléber namora há quatro anos com Manoela. Ele prometeu não se envolver com ninguém no programa. "A gente vai casar", disse.