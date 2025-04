BBB 25: João Pedro é Líder novamente e indica Guilherme ao Paredão

Após a eliminação de Vinícius, uma nova Prova do Líder aconteceu e consagrou João Pedro novamente como o coroado da edição.

O que aconteceu

Na fase classificatória, eles jogaram em dupla. Um jogador ficava em uma prancha. Para que a prancha ficasse em pé, o jogador precisava ficar com o botão pressionado. Quando ficava em pé, ele conseguia ver, pelo muro, uma parede com cartões. Quem estivesse na prancha deveria orientar o outro na montagem do painel.