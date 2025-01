Tony Ramos atualizou repertório musical para o Masked: 'Pedi um pen drive'

Tudo que está vindo eu estou abraçando. É um ano em que eu quero trabalhar muito, até para esquecer das coisas que passaram. A separação, tudo que está acontecendo. Eu coloquei a minha cabeça no trabalho para viver a vida mais leve. A música sempre salva em todos os momentos da minha vida. Até nos momentos ruins, ela sempre me colocou para cima, sempre me colocou em outro lugar. Belo

Impressionado com a produção do reality, quer levar o que viu no programa para seus shows. "Eu vi muita arte. Eu vi uma produção muito grandiosa, musical, audiovisual, com os bonecos, os personagens, os temas, os encaixes. É um nível muito alto e foi um privilégio trabalhar com toda essa galera. É um programa mágico."

Belo achou que seria fácil acertar os palpites, mas diz que o ofício de cantor não ajudou muito no programa. "Estou me divertindo muito. É muito difícil. Tem muita pegadinha, tem muita coisa. Não dá pra ir sempre pela voz, porque tem a distorção pra gente realmente não saber quem tá cantando."

A quinta temporada do The Masked Singer Brasil estreia neste domingo (12) na TV Globo, depois de Temperatura Máxima.