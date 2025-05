Morte de duas personagens queridas marca retorno de 'Êta Mundo Bom'

A história do protagonista agora será cercada pelo luto após a morte de Anastácia (Eliane Giardini), sua mãe, e Filó (Débora Nascimento), sua esposa. Ambientada no final da década de 1940, a continuação apresenta também novos desafios a outros personagens já conhecidos do público, como Maria (Bianca Bin), Zé dos Porcos (Anderson Di Rizzi), Cunegundes (Elizabeth Savala) e Quinzinho (Ary Fontoura).

Anastácia (Eliane Giardini) e Filó (Débora Nascimento) estarão mortas em 'Êta Mundo Melhor' Imagem: Reprodução/Globo

Candinho vive agora na capital paulista com Policarpo, na mansão herdada com a partida da mãe, Anastácia. Apesar de toda riqueza que o cerca, ele enfrentará uma nova saga, em torno da qual a trama vai girar: a busca pelo filho perdido, Junior/ Samir (Davi Malizia). Filomena morre em um incêndio, durante uma tentativa de fuga com Ernesto (Eriberto Leão), e a criança acaba em um orfanato administrado pela malvada Zulma (Heloisa Périssé).

Enquanto Candinho encara a busca pelo menino, vai enfrentar também a ganância e as artimanhas dos que estão de olho em sua fortuna. Celso (Rainer Cadete), decepcionado por não ter sido contemplado no testamento da tia Anastácia, se alia à irmã Sandra (Flávia Alessandra) para tentar abocanhar o dinheiro do primo.

Mesmo com todos os desafios, ele segue, movido pela fé no reencontro com o filho e ganha a companhia de um novo amigo, o professor Asdrúbal (Luis Miranda) e o frescor de uma nova paixão, Dita (Jeniffer Nascimento), que se muda para a cidade grande em busca de uma vida melhor e cruza a vida do protagonista. Entre os novos personagens está a enfermeira Estela (Larissa Manoela), que guarda um passado misterioso. Ela dará aulas no orfanato e se torna grande amiga de Dita.