Danielle Winits viaja com André Gonçalves e filhos que tem com ex-maridos

Nesta quinta-feira (10), Danielle Winits, 51, compartilhou novas fotos de sua viagem em família para os Lençóis Maranhenses.

O que aconteceu

A atriz está nos Lençóis Maranhenses, no Maranhão, com o marido, André Gonçalves,e os filhos, Noah, de 16, fruto do antigo casamento com Cássio Reis, e Guy, de 13, filho da artista com Jonatas Faro.

A artista mostrou alguns registros da viagem, aproveitando dias de sol com a família e em um deles aparece renovando o bronzeado com fio-dental. "Saudades solares e isso foi ontem", escreveu na legenda.