Danielle Winits sobre flagra de André Gonçalves nu na TV: 'Ele não lembra'

Entre uma troca de roupa e outra, André Gonçalves acabou mostrando suas partes íntimas durante a sua participação em "A Fazenda" em 2023. E a aparição indiscreta rendeu o nome de "piroqueiras" para o fã clube do ator. Em entrevista ao Otalab, do Canal UOL, Danielle Winits, esposa de André, diz como reagiu à revelação acidental do marido.

Eu amava as piroqueiras. Ele não lembra [do deslize], tá? Foram dois flagras. Ele abriu o roupão um dia, assim, do nada e... solto! Eu olhei e falei: 'Ué? Graças a Deus!'

Danielle Winits

As 'piroqueiras' formaram um grupo muito engajado no desenrolar de 'A Fazenda' no ano passado, tanto que Danielle Winits interagiu com as fãs mais empolgadas em chats nas redes sociais. "Vocês não estão entendendo. Eu ficava no "Spaces" [chat em áudio do X, antigo Twitter]. Era hilário. E elas ficavam lá falando do André, enlouquecidas".