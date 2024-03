Danielle Winits reviveu trauma de queda de 5m no teatro: 'Mexeu comigo'

Desta vez, em 2023, na peça "O Mágico de Oz", a atriz tinha uma estrutura diferente para sobrevoar a plateia — um braço mecânico feito especialmente para a produção deu mais segurança a ela, sem reviver o trauma.

Detalhe da volta com André Gonçalves: 'Ninguém soube'

O apoio de Danielle Winits à participação do então ex-marido André Gonçalves em "A Fazenda" surpreendeu o público. Mas o casal, que esteve junto por quase oito anos até setembro de 2023, já havia se reaproximado antes do início do reality. É o que a atriz contou em entrevista no Otalab.

Existe um tabu sobre o 'felizes para sempre' o tempo inteiro, isso me incomoda um pouco. Eu precisei falar sobre isso, porque ele foi para um programa, mas nós já tínhamos a experiência dessa revisitação e ninguém soube.

Danielle Winits

A participação de André Gonçalves em "A Fazenda" influenciou a reconstrução da relação do ator com Danielle Winits. Enquanto o programa estava no ar, a atriz fez uma série de declarações para André, que tem retribuído o carinho com homenagens a Winits nas redes sociais. Ela ainda explica que abriu o jogo sobre a volta com André "para não ficar nada esquisito" para o público.