Saudade de ovo, ansiedade: brothers dão detalhes do confinamento

Os participantes do BBB 25, anunciados na quinta-feira (9), fizeram vídeos direto do confinamento para contar como estão se sentindo antes do início do programa.

Veja o que cada dupla falou:

Gracyanne, que diz 40 ovos por dia, já está com saudade de comer ovo. "Eu já fiz abdominal, polichinelo, alongamento. Eu fiz tudo que dava. Eu tomei café da manhã, pedi ovo cozido e não apareceu. Ninguém trouxe ovo cozido. Eu devia ter trazido escondida na minha bolsa." Ela também obrigou a irmã, Giovanna, a se exercitar.