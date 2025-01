Irmãs e cariocas, Camilla e Thamiris não querem 'levar desaforos' no BBB 25

As irmãs Camilla, 34, e Thamiris, 33, estão confirmadas no BBB 25.

Quem são Camilla e Thamiris?

As cariocas foram criadas pela avó e pela mãe, que nunca permitiram que as duas ficassem sem conversar. Quando mais novas, não se enxergavam como amigas, mas sempre cuidaram uma da outra, segundo informações divulgadas pelo gshow.

É recíproca a relação de empoderamento entre as duas. Apesar de não morarem juntas, se falam todos os dias e compram a briga uma da outra sempre que preciso. "Eu decidi entrar no BBB com a Camilla porque não existe outra pessoa que me ature; eu sei que sou um pouco difícil", declara Thamiris, entre risos.