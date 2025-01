'Avenida Brasil' a Hitchcock: veja inspirações do autor para 'Beleza Fatal'

Raphael Montes noveleiro

"Nasci no Méier, subúrbio do Rio de Janeiro, em uma família classe média. Antes de gostar de ler livros ou de assistir a filmes, as novelas chegavam na minha casa e habitavam meu imaginário, como acontece com a maioria dos brasileiros", é assim que Montes começa a relatar sua paixão pelas novelas brasileiras. Antes que mestres do suspense, como Alfred Hitchcock e Brian de Palma virassem grande referência em sua vida, os escritores de novelas já eram seus grandes ídolos.

Eu via novelas de grandes autores como Gilberto Braga, Silvio de Abreu, Manoel Carlos, Aguinaldo Silva, Walcyr Carrasco e Gloria Perez e, para mim, eles eram como semideuses. Cada um com seu estilo, com a sua voz. Nas novelas, o contador de histórias consegue ser autor, deixar sua marca. E eu queria fazer isso.

O escritor conta que, desde que começou a trabalhar na Globo, com 25 anos, queria trabalhar com novelas e contou isso à Monica Albuquerque, na época, executiva de talentos. Quando ela entrou na Max, responsável por criar um núcleo de novelas na América Latina, chegou a hora de Raphael Montes realizar seu grande sonho: "Ela me ligou e perguntou: 'Você não queria escrever novela? Chegou a hora'. Consultei minha lista de ideias e, em cinco dias, escrevi uma sinopse e mandei. Em menos de uma semana, ela aprovou e comecei a montar equipe e escrever os capítulos. Foi tudo muito rápido".

Antes de a oportunidade chegar, Raphael teve uma escola com João Emanuel Carneiro, autor de clássicos como "A Favorita" e "Avenida Brasil", ao ser um de seus colaboradores na novela "A Regra do Jogo", em 2015. "Eu chegava na casa dele depois do almoço e a gente trabalhava até de madrugada, escrevendo as escaletas, que são a estrutura de cada capítulo, cena a cena. Só parávamos pra jantar e assistir ao capítulo no ar. João aprendeu a escrever escaleta de novela com o Silvio de Abreu, e eu aprendi com o João. Então, quando escrevi as primeiras escaletas de 'Beleza Fatal', o Silvio ficou surpreso: 'Caramba, você faz exatamente como eu fazia'.

Silvio de Abreu foi o supervisor de Raphael em "Beleza Fatal", e poderemos ver referências às obras do autor na trama, assim como de outros dramaturgos que Montes cresceu assistindo na televisão. "Tem certo glamour e um tempero carioca típicos das novelas de Gilberto Braga, como 'Celebridade', 'Vale Tudo' e 'Paraíso Tropical'; tem uma forte trama de vingança, que o João Emanuel fez tão bem em 'Avenida Brasil'; tem o clima policial e o bom humor das novelas do Silvio de Abreu, como 'A Próxima Vítima' e 'Belíssima'. Além disso, tem muitas referências de séries, filmes e diretores que amo, como 'Nip/Tuck', 'Revenge', 'Succession', 'Parasita', Alfred Hitchcock, Brian de Palma e Almodóvar.