Caio Manhente expõe dilema de Edu com irmão gay em 'Garota do Momento'

"Vai na Fé" versus "Garota do Momento"

Após êxito de "Vai na Fé", Caio emplaca mais um sucesso com "Garota do Momento", atual novela das seis da Globo. Apesar disso, ele não se considera um "ator pé-quente", mas alguém privilegiado pelas oportunidades: "Estou dando sorte".

'Vai na Fé' foi uma loucura, é inacreditável o que aconteceu ali. Foi uma convergência de muita gente e muita coisa importante Agora, com 'Garota do Momento', estou muito feliz. O texto é muito bom, as escolhas da direção são muito interessantes e isso se reflete na tela. Que bom que está fazendo muito sucesso! Caio Manhente

Com dois personagens marcantes, comparações entre Edu, de "Garota do Momento", e Rafa, de "Vai na Fé", são inevitáveis. Caio afirma que percebe semelhanças, especialmente na dinâmica familiar, pois ambos têm pais desconectados e relações opressoras. Mas há diferenças, diz ele.

Tenho a impressão que Nelson [Felipe Abib, pai de Edu] é tóxico e controlador, mas reflete muito o homem de sua época, um vilão mais paspalhão. Já Theo [Emilio Dantas, pai de Rafa] era perverso em outro nível. Não sei se Nelson chega a ser perverso, ele é só um cara muito tóxico. Caio Manhente

Para Manhente, os personagens lidam de formas distintas com a saúde mental: enquanto Rafa sofria com depressão, Edu não tem nenhuma questão com doenças psicológicas e tem uma visão mais otimista da vida. "Rafa, ele foi se erguendo ao longo da novela, com tratamento psicológico e na relação com Kate [Clara Moneke]. Já Edu tem otimismo com a vida. São dois personagens deliciosos de se fazer, que o público comprou de cara. Isso me deixa muito feliz, talvez até mais Edu que Rafa, que no início a galera achava chato."