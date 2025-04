Ex-Malhação em novela coreana? Atriz conta história hilária sobre a mãe

Esses dias minha mãe me ligou, estava meio séria. 'Preciso falar com você. Mariana, eu tava vendo aqui, estou vendo muito novela coreana, você já viu?'. Eu falei: 'Já vi, mãe, tá bombando'. [A mãe questionou em seguida] 'Você já mandou seu currículo?" Mariana Molina, no podcast Avisa Chegando

História levou Sophia Abrahão e Leo Bittencourt, 31, convidado da semana, aos risos. Mariana disse que ficou incrédula com a pergunta da mãe e rebateu. "Peraí, mãe, você quer que eu mande currículo para quem?", questionou. "Pras novelas coreanas", afirmou a mãe, convicta. "Mas, mãe, eu não falo coreano. Estou no Brasil", argumentou a ex-Malhação.

Eu tive essa intuição. Assisti, senti que você podia estar lá [ nas novelas coreanas]. Eles gravam tudo nos Estados Unidos, Mariana Mãe de Mariana Molina

Atriz revelou, com humor, que a mãe se manteve firme na ideia. Segundo Mariana Molina, sua mãe disse que "não falaria mais nada" e ainda avisou: "Se ficar sem emprego, não chora pra mim!".