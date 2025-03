'Sem medo de ser novela': Manu Morelli explica sucesso de 'Beleza Fatal'

Foi uma honra imensa. Quando eu vi o elenco, a história, a equipe e os roteiristas, eu fiquei emocionada. Eu entendi que a minha primeira novela iria abrir espaço no mercado. E acho isso fabuloso tanto para os atores, equipe, qualquer operário do audiovisual e o público. Quanto mais oferta a gente tiver, mais elevada vai estar a cultura do nosso país. Meu desejo de fazer uma novela não é de agora. Afinal, a novela é um dos maiores representantes da cultura brasileira.

Como enxerga os memes da trama nas redes sociais?

Como fala a Fernanda Torres, não sei se é exatamente assim, mas ela diz que os memes são uma forma superior de arte. Concordo com isso e não acho que isso é irônico em nenhum grau, porque é realmente uma maneira de comunicação que também traz uma essência brasileira. Tem a ver com essa possibilidade da gente ser feliz mesmo com pouco.

Qual o desafio de construir a personagem Carol Argento?

Pra mim foi muito desafiador e maravilhoso. Eu acho que o processo foi parecido com a leitura do roteiro. Quando me convidaram pra fazer a Carol e peguei o roteiro, fui lendo as páginas, compreendendo quem era essa mocinha que é, de fato, muito honesta tanto nas reações quanto nas sensações, mas também é uma menina totalmente privilegiada, que também desconhece outras realidades e isso não tem como ficar fora da personagem. Se isso ficasse fora da personagem, seria inverossímil. Não seria interessante.