Gio Antonelli reage após sucesso do filho 'gato': 'Se descobrindo'

Giovanna Antonelli, 49, celebrou o sucesso do filho Pietro Antonelli, 19, do ex-casamento com Murilo Benício.

O que aconteceu

A atriz, que curtiu o Lollapalooza hoje em São Paulo, comentou a repercussão que o filho vem causando. Recentemente, ele causou alvoroço ao aparecer só de toalha e se dedica a um projeto musical. "Eu acho maravilhoso o Pietro descobrindo o caminho dele, por ele mesmo, o que ele se identifica, o que ele tem vontade de fazer... Se descobrindo. Nada que ele está fazendo hoje pode durar para sempre, ou pode. E legal é a gente testar na vida, experimentar. E é isso, eu torço muito por ele, pelo sucesso dele. O importante é a gente estar feliz, né?", declarou, em entrevista a Splash, no evento.