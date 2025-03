'Pode fazer isso?' Autor de 'Beleza Fatal' deixou equipe chocada com trama

Ao ser questionado sobre o segredo do sucesso da trama, ele atribui ao "incontrolável". "O incontrolável é melhor a palavra", explica.< Para ele, "Beleza Fatal" chegou no momento certo. "É uma novela que, apesar de ser de suspense e de crime, é divertida, para cima, animada e gay. Gay no sentido de feliz."

O autor não poupou, também, elogios aos atores. "O elenco está ótimo, a Camila Pitanga está fazendo um papel diferente de tudo que ela já fez. O [Marcelo] Serrado, a Giovanna Antonelli também. A Camila Queiroz já é uma grande atriz, mas está mostrando com a Júlia e Sofia que é uma das maiores atrizes do país."

Raphael Montes com as protagonistas de 'Beleza Fatal': Camila Pitanga, Giovanna Antonelli e Camila Queiroz Imagem: Marianna Viana/Divulgação

"Foi lançada no verão, com o Carnaval, eu acho que foi o momento perfeito da novela", afirma o autor. "O momento perfeito também em relação ao que está sendo visto no Brasil, ou seja, o público estava sedento por uma novela com elementos clássicos, com uma vilã apaixonante. Tudo isso é um momento. Escrevi a novela há dois anos, eu não tinha como saber que o momento seria esse, que foi uma coisa muito legal."

Influenciadores

Entre os temas-chave da novela, estão a estética, a busca incansável por uma perfeição impossível e o mundo de influenciadores digitais. Por isso, quando diferentes personalidades das redes sociais, como Jade Picon, Virginia Fonseca e Gkay, começaram a se manifestar como fãs de "Beleza Fatal", gerou estranhamento do público: "será que eles não entenderam a crítica?". A Splash, Raphael Montes respondeu.