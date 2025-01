Marina Ruy Barbosa posa de maiô cavado e é elogiada: 'Beldade'

Marina Ruy Barbosa, 29, esbanjou beleza e sensualidade ao posar para fotos com maiô cavado.

O que aconteceu

Atriz compartilhou registro das férias em seu perfil no Instagram nesta terça-feira (7). Entre os cliques, se destacam aqueles no qual a atriz aparece deslumbrante com um maiô azul, cavado na região da virilha e com cortes estratégicos na cintura.

Marina usou a peça de banho durante estadia no Nordeste. Ela passou o Réveillon na região na companhia do noivo, o bilionário Abdul Fares, 40. Os dois aparecem em clima de romance em um clique na piscina.