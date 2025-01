G Magazine 'volta às bancas'; relembre astros que posaram pelados

O ídolo corinthiano tirou a roupa para a G em ensaio de 1999. O ensaio de Vampeta é um dos mais emblemáticos da história e lembrado até hoje. O ex-atleta já afirmou que o ensaio não prejudicou sua carreira.

"Se eu pude ajudar [a comunidade gay], fico feliz. Não tenho preconceito nenhum contra nada. Recebi carta pra caramba no Corinthians, fui em programas de TV onde jogadores não iam. A verdade é que me ajudou muito e não me prejudicou em nada", declarou.

Anderson Di Rizzi

O ator Anderson Di Rizzi após vida fitness Imagem: Reprodução/Instagram

Anderson ocupou a capa da primeira edição da Bananaloca, revista que deu origem à G, em 1997. O artista, que também é empresário, contou em 2023 que mudou hábitos após perceber que estava com cansaço elevado. À época do ensaio, ele chamou a atenção do público ao surgir com o corpo sarado.

Mateus Carrieri