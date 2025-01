Com tudo em cima! Virginia mostra antes e depois de passar por mastopexia

Virginia Fonseca, 25, revelou em suas redes sociais que realizou duas cirurgias no começo de 2025 e exibiu os resultados.

O que aconteceu

Sumida das redes sociais nas últimas 24h, a influenciadora surpreendeu seus mais de 50 milhões de seguidores ao anunciar que realizou uma cirurgia para retirar hérnia umbilical e uma mastopexia. Os procedimentos foram feitos no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, na segunda-feira (6).

Em uma publicação nos Stories do Instagram, Virginia exibiu o antes e depois de seus seios. De acordo com a famosa, ela ainda colocou uma prótese de silicone menor do que tinha. "Coloquei até menos do que eu tinha, tá galera. Tinha 300ml, coloquei 280ml", explicou.