Virginia Fonseca retira hérnia umbilical e passa por mastopexia

Virginia Fonseca, 25, contou que passou por uma cirurgia para retirar hérnia umbilical e realizou mastopexia.

O que aconteceu

A influenciadora realizou os dois procedimentos no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, na segunda-feira (6).

Virginia usou as redes sociais para explicar o procedimento e disse que a hérnia a incomodava. "Se estão vendo esses stories, provavelmente deu tudo certo. Hoje irei tirar a hérnia do umbigo. Eu tenho hérnia, com as gestações ela saiu para fora, depois da Maria Flor. Depois da Maria Alice eu voltei a usar piercing, e depois da Maria Flor não consegui mais voltar com meu piercing porque ficava torta por conta da hérnia. Me incomodava bastante, me incomoda. Essa hérnia estava me incomodando demais. Fora os comentários maldosos que eu estava recebendo", escreveu ela nesta terça-feira (7).