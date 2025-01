Frias critica vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro: 'Não é o Brasil'

O ex-ator e atual deputado federal Mario Frias (PL-SP) criticou a vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro, neste domingo (5), conquista que ele afirmou não ser do Brasil.

O que aconteceu

Frias disse que a conquista de Torres é uma "autopromoção da elite artística global". "Isso aí não é uma vitória do Brasil. O que temos ali é a autobajulação de militantes radicais da esquerda mundial, querendo dar ar de legitimidade a um filme que é uma peça de ficção e desinformação da esquerda brasileira", declarou em postagem no X.

Deputado tentou descontextualizar a história ao negar a existência da ditadura militar no Brasil no século 20, período no qual "Ainda Estou Aqui" é ambientado. Para ele, o longa que retrata a vida de Eunice Paiva, esposa do ex-deputado assassinado pela ditadura Rubens Paiva, é uma tentativa de "distrair o imaginário popular com os perigos de uma ditadura inexistente".