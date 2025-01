Herdeiro de banco: diretor de 'Ainda Estou Aqui' tem fortuna bilionária

Dirigido por Walter Salles, o filme "Ainda Estou Aqui" é a maior esperança brasileira no Oscar em anos. A produção nacional foi ovacionada no Festival de Cinema de Veneza, onde recebeu o prêmio de "Melhor Roteiro" em 2024, e rendeu a estatueta de "Melhor Atriz de Drama" para Fernanda Torres no Globo de Ouro, em cerimônia realizada neste domingo (5).

Ao lado do irmão João Moreira Salles, o cineasta responsável pelo filme tem uma fortuna avaliada em US$ 4,2 bilhões (R$ 25,66 bilhões na cotação atual). A estimativa é da Forbes Brasil, que coloca o cineasta e os irmãos na lista dos maiores bilionários do país — Fernando Moreira Salles (US$ 5,9 bilhões) e Pedro Moreira Salles (US$ 5,5 bilhões).

Ele também é o terceiro cineasta mais rico do mundo. Salles fica atrás apenas de George Lucas e Steven Spielberg, ambos com mais de US$ 5 bilhões, segundo estimativa feita no ano passado.