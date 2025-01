Morre aos 83 a lenda do soul Brenton Wood

Brenton Wood ficou famoso com o hit "The Oogum Boogum Song". A música de 1967 está presente na trilha sonora de filmes como "Quase Famosos" (2000), e "Não Se Preocupe, Querida" (2022), além de séries como "The Umbrella Academy" e "Sex Education". Em 2023, a rádio NPR descreveu a música com a seguinte frase: "É difícil ficar de mau-humor após ouvir 'The Oogum Boogum Song'. E provavelmente não vale o esforço".

Outros de seus sucessos são "Gimme Little Sign" e "Baby You Got It". Segundo a revista Billboard, mesmo após alcançar a fama, Brenton continuou se apresentando em escolas e eventos comunitários. Nessas ocasiões, gostava de fazer discursos inspiradores sobre sua própria experiência.