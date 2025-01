TV aberta em 2025: lugares são novos, mas tabuleiro e peças são os mesmos

As expectativas do meio televisivo sobre essa nova aliança crescem com a presença de Júlio Casares, nome expressivo do meio publicitário e profundo conhecedor da TV aberta feita fora da Globo. Presidente do São Paulo Futebol Clube e responsável pelo exitoso naming rights que emprestou ao Estádio Cícero Pompeu de Toledo a marca MorumBis, Casares já foi peça estratégica nos departamentos comerciais de SBT e Record. Agora, associou-se a Boninho na nova empreitada.

Jayme Monjardim é um dos grandes diretores da teledramaturgia brasileira Imagem: Instagram

Já Monjardim pretende levar para a Band um projeto em torno de Nossa Senhora Aparecida. Ele já comandou grandes êxitos da dramaturgia da Globo e fez história com a novela que mais abalou a própria Globo —a versão de "Pantanal" na Manchete, em 1990.

A Band nunca conseguiu investir continuamente em teledramaturgia, mas tampouco anunciou, em qualquer ocasião, que o assunto não mais lhe interessava. Ao longo de décadas, a casa flerta regularmente com produções do gênero, seja por meio de títulos importados, produções independentes ou até realizações próprias, como aconteceu em períodos intercalados em um passado mais distante.

Enquanto a Globo tenta provar aos evangélicos que nada tem contra eles (um esforço que se justifica pelas adversidades históricas com Edir Macedo no passado), a Band, que nunca fez oposição às religiões pentecostais, investe sem maiores receios na sinopse católica que lhe bateu à porta. Mas esse é só um ponto do trajeto que agora leva Monjardim a outro canal.

O país hoje está dividido em partes praticamente iguais entre as duas vertentes religiosas, ambas dominando as maiores parcelas de fiéis da nação. Fora SBT e Record, mais interessados em conteúdos evangélicos que outros canais, atualmente, não há players dispostos a comprar briga com qualquer um desses lados.