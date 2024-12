Filha de Ana Maria que vive isolada reaparece na Globo e recorda apoio

Professora de yoga destaca o serviço à sociedade prestado pelo programa da mãe. "É um privilégio poder testemunhar esses 25 anos, ter me tornado mulher junto com o Mais Você", completa.

Bastidores de especial 25 anos de Mais Você Imagem: Ricardo Pedro Cruz/UOL

Ana Maria comandou o 25º aniversário do "Mais Você", na segunda-feira (9), durante especial na Globo. Ela recebeu parte da família, amigos e funcionários para celebrar a data especial. Mariana estava acompanhada do marido, Badarik González, e dos filhos, Joana, Maria, Varuna e Hima.

Apresentadora falou da alegria em ver a filha e os netos na plateia. "É a continuidade da família. Hoje, estando aqui com eles, a emoção foi maior ainda. E a responsabilidade vai duplicando cada vez que você vê um neto nascer."

Minha família foi criada com a fama, fama não porque eu trabalho muito... É exatamente esse trabalho que me permitiu, com vocês aí do outro lado, que me permitiu dar o que eu posso dar para os meus filhos, meus netos. Ana Maria, em entrevista a Splash

Filha da apresentadora vive em um sítio em Botucatu (SP) e leva um estilo de vida simples. "Eu fui escolhida por esse estilo de vida", contou em uma entrevista em maio.