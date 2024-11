Gravação de especial de Roberto Carlos tem homenagem a Erasmo: 'Meu amigo'

As atrizes Sophie Charlotte, Letícia Colin e Dira Paes também subiram ao palco.

Programa também terá a participação de Andrea Bocelli, em um encontro que foi registrado quando o tenor italiano estava no Brasil. O encontro foi gravado em maio deste ano.

Especial conta com direção de Boninho, que está de saída da Globo. A emissora anunciou o fim do contrato em setembro após conversas com o comando do canal. "Esse aqui vai ser o show, olha só que led fantástico que a gente vai ter", antecipou o diretor, mais cedo.

Em conversa com Splash, antes da gravação, Boninho falou sobre a diferença dos especiais gravados em estúdio para o atual, gravado em um estádio. "É como você vai entregar o show. É um público de 40 mil pessoas, você tem que ter um palco maior, uma engenharia maior, um desenho maior. Na realidade, é uma adequação pra quem você vai entregar. Ele foi pensado pra 40 mil pessoas e, lógico, no pessoal do sofá também".