Fernanda Paes Leme faz desabafo em viagem a Noronha: 'Estou insegura'

Fernanda Paes Leme, 41, desabafou sobre se sentir insegura em relação ao próprio corpo após dar à luz sua primeira filha, Pilar, de nove meses, da relação com o empresário Victor Sampaio.

O que aconteceu

Paes Leme, que está de férias com a família em Fernando de Noronha, disse ter optado por usar maiô em vez de biquíni na viagem. "Estou insegura com meu corpo. Quando falo isso, muita gente vai falar: 'Imagina, olha como você está! Você está ótima'. Eu sei disso, mas estou dividindo um sentimento meu do que eu via no espelho antes e do que vejo agora", declarou nos stories de seu perfil no Instagram neste sábado (4).

Ela, que se identifica como uma mulher "empoderada", ressaltou a pressão exercida sobre o corpo feminino. "Que loucura isso, né? A gente cresceu nesse lugar de pressão: a mulher está sempre sendo pressionada ou se pressionando aos padrões e corpos surreais e inalcançáveis", desabafou, ressaltando que não pode recorrer a métodos como uma injeção para ajudar a emagrecer.