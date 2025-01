Jade Picon sarada, Kalimann de fio-dental e mais: famosas curtem dia de sol

As famosas aproveitaram as temperaturas elevadas por todo o país para renovarem o bronzeado neste primeiro final de semana de 2025. Seja nas praias do Rio de Janeiro ou em Fernando de Noronha, nomes como Jade Picon e Rafa Kalimann colocaram o biquíni fio-dental e garantiram o dia de sol deste sábado (4).

Jade Picon ostentou seu "tanquinho sarado" durante banho de mar em Fernando de Noronha. A atriz e influenciadora elegeu um biquíni na cor verde para cair na água na praia da Cacimba do Padre.