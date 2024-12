Fernanda Paes Leme desabafa sobre amigos que sumiram: 'Não faziam questão'

Fernanda afirmou que é "super legítimo" as pessoas quererem se afastar. "Dói, mas o melhor de tudo é você se ligar, aceitar e seguir a sua vidona. E aí quando encontra fala, quando encontra não fala, o tema é livre, a vida é livre e a gente escolhe quem quer estar com a gente e como fica também a nossa consciência e o nosso coração".

Ela ressaltou que também tiveram pessoas que se afastaram por causa da maternidade — a famosa deu à luz em 2024 a Pilar, de 8 meses. "Em algum determinado momento essas pessoas voltam a fazer parte da sua vida. E tudo bem, deixa ir, depois volta. Aliás, todos é melhor deixar ir. E se for para voltar, vai voltar".

Por causa da maternidade, a artista contou que se afastou do trabalho e aí algumas pessoas que fingiam amizade por interesse também se distanciaram. "2024 foi um ano em que eu me afastei do trabalho, da vida profissional, vivi muito a maternidade, então aquelas pessoas que falavam comigo e que estavam perto porque eu estava fazendo sucesso, alguma coisa que era de interesse, elas também se afastam".

Paes Leme destacou que fica a lição para deixar "o radar ligado" e observar quem são pessoas que permanecem "inclusive quando você está no pior ano da sua vida". "Porque esse ano foi o pior ano da minha vida e ao mesmo tempo o melhor. Foi um ano muito difícil [...] Então ó limpa, limpa, limpa, para chegar no Ano Novo feliz da vida e leve e recomeçar. Acho que o fim do ano é bom para isso, a gente acredita que pode começar de novo".

Fãs especularam que Fernanda se referiu a Bruno Gagliasso e a Giovanna Ewbank. Os três, que eram bem próximos, estão distantes. Em abril deste ano, Paes Leme expôs que ela e Gagliasso não estavam mais próximos. Neste ano, ela e Ewbank também encerram a parceria profissional no podcast Quem Pode, Pod. A apresentadora, no entanto, não respondeu as insinuações dos seguidores.