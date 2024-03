Ator de 'Star Wars' está internado em reabilitação após ter surto psicótico

Jake Lloyd, 35, que interpretou Anakin Skywalker quando criança em "Star Wars: Episódio 1 - A ameaça fantasma", teve um surto psicótico enquanto dirigia, e foi levado para um centro de reabilitação.

O que aconteceu

A mãe do ator, Lisa Lloyd, relatou sobre o surto que o filho teve enquanto estavam voltando para casa de uma lanchonete em março de 2023. "Ele disse que queria desligar o carro e desligou no meio da pista, enquanto estávamos na faixa do meio."

A parada abrupta causou um intenso engarrafamento na via, além de muita gritaria de outros motoristas. Com a chegada da polícia, Jake foi interrogado para saber do incidente. "Ele estava conversando com eles, mas nada fazia sentido, era uma salada de palavras", lembra.