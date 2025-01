Marido de Jocelyn Wildenstein diz que socialite 'morreu dormindo'

Quando foi acordá-la, ele relembra que ela já não estava viva. "Estávamos tirando uma soneca e quando acordei, eu disse: 'Jocelyn, temos que acordar, temos que nos vestir', e ela estava fria e morta".

É extremamente triste deitar com sua outra metade que eu conheço há 21 anos e esperar para comemorar a véspera de Ano Novo e encontrá-la fria.

Lloyd Klein, marido de Jocelyn

Quem era Jocelyn

Nascida Jocelyne Périsset, ela estava em um palácio parisiense no momento de sua morte. As informações são do Paris Match.

O noivo de Wildenstein disse que "um ícone desapareceu". "Seu companheiro, Lloyd Klein, está triste ao anunciar a morte de Jocelyn Wildenstein em Paris, aos 84 anos", diz a nota da família enviada a AFP. Ela foi vista pela última vez em 18 de dezembro em Paris, quando estava com Klein.

Em agosto deste ano, ela divulgou uma foto datada do começo da década de 1980 e expôs como era sua aparência antes de dar início à sequência de plásticas que a levaram a ficar conhecida pelo apelido de Mulher-Gato. "Feliz aniversário para a minha linda filha, Diane Wildenstein", escreveu ela na legenda do post no Instagram, em que posa com Diane, ainda bebê, em seu colo.