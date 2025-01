Recordista em plásticas, Mulher-Gato gastou R$ 20 milhões em cirurgias

A socialite casou com Alec Wildenstein em 1978 e tiveram dois filhos. A rica família do homem era famosa no mercado da arte.

O divórcio dos Wildensteins em 1999 não foi amigável. Jocelyn flagrou seu marido e uma modelo russa de 21 anos em seu quarto na casa em Nova York. O marido ameaçou Jocelyn com uma arma, o que resultou uma noite de prisão para Alec.

Jocelyn Wildenstein morreu aos 84 anos Imagem: Getty Images

A socialite recebeu US$ 2,5 bilhões em seu acordo de divórcio, cerca de R$ 15,44 bilhões.

Ela passou por diversas urgias cosméticas, com gastos de R$ 20 milhões e cerca de 30 procedimentos no rosto. Sua aparência felina levou a mídia a apelidá-la de "Mulher-Gato" e "A Rainha Leoa".

Em 1998, a socialite chegou a conceder uma entrevista à Vanity Fair em que contou o motivo de ter começado a realizar cirurgias plásticas. Segundo a revista, ela fez o primeiro procedimento ao lado do ex-marido por se incomodar com um suposto "inchaço" nos olhos.