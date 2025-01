Jocelyn Wildenstein, socialite conhecida como Mulher-Gato, morre aos 84

Em agosto deste ano, ela divulgou uma foto datada do começo da década de 1980 e expôs como era sua aparência antes de dar início à sequência de plásticas que a levaram a ficar conhecida pelo apelido de Mulher-Gato. "Feliz aniversário para a minha linda filha, Diane Wildenstein", escreveu ela na legenda do post no Instagram, em que posa com Diane, ainda bebê, em seu colo.

Jocelyn adquiriu notoriedade após se casar, em 1978, com o vendedor de arte Alec N. Wildenstein. Os dois permaneceram juntos até 1999, quase uma década antes do falecimento dele, em 2008.

No Instagram, ela possui mais de 1 milhão de seguidores. As feições quase felinas, adquiridas por meio das plásticas que muito modificaram seu rosto, valeram-lhe nas redes a alcunha de Rainha Leoa.

Em outubro, ela fez uma aparição pública rara ao lado do noivo, o designer de moda Lloyd Klein, 57. O casal compareceu à Semana de Moda de Paris, na França.

Em 2017, segundo o site TMZ, o casal foi preso por conta de uma briga que passou de verbal para física. Segundo a publicação, Jocelyn estava cozinhando de madrugada em seu apartamento, em Nova York, quando um prato quebrou no forno.